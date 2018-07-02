Магас, 2 июля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Директор «ИнгушрегионВодоканал» Муслим Дзейтов поплатился должностью за проблемы жителей селения Плиево с водой. Глава республики уволил его прямо во время выездного совещания на месте водяных скважин-резервуаров в Альтиевском административном округе города Назрани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

304cina62 Без воды

По словам Юнус-Бека Евкурова, руководитель предприятия нарушил график исполнения «дорожной карты» по решению проблем с устойчивым обеспечением водой жителей населенных пунктов в летнее время. Эта программа должна была быть разработана еще в апреле, отметил глава Ингушетии.

Теперь проблему населения пришлось решать в режиме ручного управления самому главе региона. В ходе рабочего совещания было установлено, что на трех водозаборах, которые обеспечивают Плиево водой, будут установлены более мощные насосы. К устранению проблемы было поручено приступить тот час же.

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Напомним, еще два года назад активисты регионального отделения ОНФ Ингушетии отмечали, что жители республики испытывают проблемы из-за качества поставляемой в дома воды. На плохое качество водопроводной воды жаловались в Сунженском и Назрановском районах. Обследовав около 20 скважин в этих районах «фронтовики» выяснили, что они не соответствуют нормам и по глубине, и по качеству использованных материалов.

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