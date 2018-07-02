Радужный, Югра, 2 июля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. В Югре продолжается «мэропад». На этот раз в отставку уходит глава администрации города Радужный Сергей Баскаков. Об этом сообщает официальный портал мэрии.

Admhmao.ru Губернатор Югры Наталья Комарова с главой Радужного Сергеем Баскаковым

Отмечается, что Сергей Баскаков, руководивший городом 17 лет, ушёл в отставку по собственному желанию. Но не в пустоту, как главы Югорска и Пыть-Яха, покинувшие свои посты в июне 2018 года, а переходит в правительство Югры на должность советника губернатора по вопросам местного управления. Его обязанности будет исполнять замглавы города Наталья Гулина.

Сергей Баскаков родился 9 июля 1957 года в городе Ульяновске. В 1979 году окончил Ждановский металлургический институт по специальности «инженер-металлург». В ноябре 1992 года по приглашению главы города Радужного Станислава Габриелова был назначен первым заместителем главы администрации города Радужного.

При Сергее Баскакове мэрия Радужного прогремела делом о взятке замглавы города Сафиры К., которая обвиняется также в сокрытии доходов и содействии в незаконном приобретении муниципальной квартиры. Однако правоохранительные органы подчёркивают, что глава Радужного знал о подозрениях полиции и участвовал в разработке своей подчинённой. Следствие по делу бывшей чиновницы продолжается.

Наталью Гулину уже отставной мэр характеризует с самой лучшей стороны, как соратника по 17-летней работе. Также во избежание слухов об отставке Сергей Баскаков сообщает о закрытии темы балков в городе Радужном и темы нехватки мест в детских садах.

«Я прожил в Радужном 36 лет, уезжать не собираюсь и на любом будущем месте работы сделаю все для дальнейшего развития города», — сообщил Сергей Баскаков Ura.ru.