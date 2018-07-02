Москва, 2 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Начиная с текущей недели начался новый месяц, квартал и новое, второе полугодие. До выхода на свет новостей от запланированной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на внутреннем валютном рынке РФ вряд ли произойдёт чудо, и мир снова будет наблюдать позиционную торговлю российским рублём, который смотрит на высокие цены на нефть, премию за обладанием российским внутренним государственным долгом и отчасти будет испытывать давление со стороны инвесторов, которые, скорее всего, будут стремиться конвертировать свои дивидендные выплаты в твёрдую иностранную валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Приток спекулятивных средств инвесторов, ставящих свои деньги на интригу встречи глав двух стран столкнутся с жаждой сохранить полученное в качестве девидентов, а сумма дохода от владения не такая уж и маленькая — около 1 триллиона рублей за отчётный период получат инвесторы от российских компаний», — пояснил эксперт.

В этой связи разумнее рассчитывать на очередной торговый диапазон, а не скачок российского рубля в район 65,50 или 66 за один американский доллар США, который может произойти на фоне роста страхов за перспективы экономик развивающихся стран. На текущей неделе российская валюта будет сохранять нейтральную позицию на фоне взаимоисключающих факторов и общих ожиданий.

«Сегодня, 2 июля, торговля будет происходить в рамках уже привычного коридора движения от уровней в 63,25 — 63,50 к уровню в 63 — 62,50 рубля за один американский доллар США. Коме того, при пробое уровня в 62,50 — 62,25 рубля в курсе российской национальной валюты открывается слабая, но интрига игры на повышения курса национальной валюты до уровней в 61,50−61,25 за доллар США», — считает Блинов.

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