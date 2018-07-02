Москва, 2 июля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Китайская модель экономического роста полностью ориентирована на сохранение глобальной неолиберальной рыночной системы, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 2 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявления министра коммерции КНР Чжун Шаня о готовности Китая защищать принципы Всемирной торговой организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Выясняется, что Китай на самом деле очень слаб во многих отношениях, — констатировал Кагарлицкий. — Китайская модель роста полностью ориентирована, во-первых, на экспорт, а во-вторых, на сохранение неолиберальной, глобальной рыночной системы. В этом смысле Китай является не просто страной, ориентированной на капитализм, но столпом неолиберальной агрессивной модели капитализма в мировом масштабе».

При этом Кагарлицкий отметил, что переход развитых капиталистических стран к протекционизму усилит уже развивающийся в Китае внутренний кризис и противостояние разных группировок.

«У Китая в принципе уже есть ресурсы для переориентации на внутренний рынок, но такая переориентация требует не только социального, но и политического переустройства, — заметил эксперт. — Пекин делает некоторые шаги, довольно вялые, типа распространения пенсионной системы. В долгосрочной перспективе это будет иметь позитивные последствия для китайской экономики, но в краткосрочной надо всё переналаживать, и последствия введения пенсионной системы будут в значительной мере разрушительными, так как изменится экономическое поведение семей».

Иными словами, в КНР, как считает Кагарлицкий, в ближайшее время возникнет кризис трудовых отношений.

«Дело в том, что КНР имела очень специфическую систему: искусственным образом созданная нуклеарная семья, крайне низкая зарплата, высокий уровень семейных сбережений из-за отсутствия национальной пенсионной системы и крайне авторитарная система управления как обществом, так и трудовыми отношениями, — сказал директор ИГСО. — Сейчас, похоже, пенсионная система в Китае выстраивается, и уровень семейных накоплений уменьшится, а внутреннее потребление, возможно, увеличится, но одновременно обострится финансовый кризис, потому что люди будут меньше денег класть в банки. А китайские банки и так на грани большого кризиса».

Напомним, министр коммерции КНР Чжун Шань в своей статье, опубликованной газетой «Жэньминь жибао», заявил, что Пекин продолжит отстаивать принципы ВТО. По словам китайского чиновника, КНР продолжит активно содействовать развитию открытой мировой экономики, защищать нормы Всемирной торговой организации, продвигать региональную интеграцию и противодействовать политике протекционизма.