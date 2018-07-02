Вена, 2 июля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против того, чтобы спасенные в Средиземном море мигранты могли подавать прошения о предоставлении убежища. Об этом он высказался в утренней передаче в эфире радиостанции ORF Ö1 2 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Очередь из беженцев

По мнению Курца, подача подобных заявлений в центрах размещения спасенных мигрантов приведет к тому, что эти временные лагеря станут «безумным центром притяжения». «Разумнее было бы спасать людей непосредственно из зон бедствия, чем побуждать их предпринимать опасное пересечение Средиземного моря», — сказал Курц.

Также канцлер поднял вопрос о том, все ли 60 млн перемещающихся по миру человек имеют право на автоматическое предоставление убежища в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита стран Евросоюза в Брюсселе 28−29 июня страны договорились создавать центры временного размещения мигрантов, прибывших нелегально по Средиземному морю.