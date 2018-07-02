Москва, 2 июля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Пакет правительственных законопроектов о налоговом маневре в нефтяной отрасли профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

eluela31 Нефть

Речь идет об инициативах, направленных на одновременное и равномерное снижение ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Предполагается, что маневр будет запущен в 2019 году и займет 6 лет — за это время ставка экспортных пошлин должна снизиться с 30% до 0%.

Как рассказал в ходе заседания комитета замминистра финансов Илья Трунин, такой маневр необходим сегодня для того, чтобы снизить затраты бюджета на поддержку нефтеперерабатывающих заводов.

«Из-за того, что совокупная величина экспортной пошлины на нефтепродукты, то есть цена на продукты переработки нефти, меньше, чем на нефть, государство из бюджета предоставляет всем этим производствам так называемую таможенную субсидию», — объяснил Трунин.

Так, по его словам, из-за действующих конструкций экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, на поддержку отечественной нефтепереработки ежегодно уходит порядка 1 трлн рублей из федерального бюджета, причем большая часть средств (600 млн рублей) уходит на поддержку нефтеперерабатывающих заводов.

«В период с 2005 по 2017 год общий размер такого рода поддержки отечественной нефтепереработки составил 11 трлн 200 млрд рублей», — отметил Трунин.

Принятие законопроекта позволит завершить начатый в 2015 году налоговый маневр в нефтяной отрасли, а шестилетний период сделает процесс менее болезненным для нефтяников, уверены в правительстве.

Депутаты планируют рассмотреть пакет законопроектов в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 5 июля.