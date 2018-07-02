Москва, 2 июля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Количество планирующих уехать из России за границу за 27 лет снизилась с 16 до 10%. Это следует из результатов опроса, проведённого специалистами «Всероссийского центра изучения общественного мнения» (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В то же время отмечается, что на сегодняшний день большинство граждан страны предпочитают жить в России, об этом заявили 88% респондентов, в то время как в 1991 году доля таких граждан составляла 70%. По данным ВЦИОМ, в опросе приняли участие две тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным прошлогоднего опроса ВЦИОМ, количество граждан России, не желающих покидать пределы родной страны, составляло 89%. Большинство (25%) из желающих переезда за рубеж составляли молодые люди 18−24 лет.

Читайте также: Снизилось число граждан, желающих эмигрировать из России: опрос