Астана, 2 июля, 2018, 12:23 — ИА Регнум. По сообщениям Синьхуа от 1 июля, в Лондоне прошла конференция, посвященная инвестициям в экономику Казахстана, в которой участвовал глава казахстанского Центробанка Данияр Акишев. Мероприятие было организовано Национальным банком Казахстана при содействии американской компании «Bloomberg».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

Активность казахстанских властей обусловлена расчетом на внешние заимствования. «Нацбанк Казахстана начал продажу государственных ценных бумаг из собственного портфеля», — заявил Акишев. С 2017 года, по его словам, проведение аукционов государственных облигаций на Казахстанской фондовой бирже осуществляется на регулярной основе.

«Менее, чем за два года нам удалось снизить инфляцию почти в три раза, с 17,7% в июле 2016 года до 6,2% в мае 2018 года», — подчеркнул глава казахстанского Центробанка, заключив, что «экономика Казахстана находится на пути к устойчивому росту».