Анкара, 2 июля, 2018, 12:24 — ИА Регнум. По данным института статистики Турции за май 2018 года было зафиксировано введение в оборот порядка 100 тыс. новых транспортных средств, сообщает 2 июля Anadolu.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дорога в Турции

Тем не менее рост зарегистрированных автомобилей сократился почти на 10% в сравнении с аналогичным периодом в 2017 году.

«К концу мая общее число транспортных средств составило 22 млн 645 тыс. 85 единиц», — отмечают эксперты.

55,5% приходится на автомобиле, доля прироста зарегистрированных грузовиков составила 14,8%, мотоциклов — 20,4%