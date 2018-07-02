Берлин, 2 июля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Бавария не хочет рисковать стабильностью немецкого правительства, заявил 2 июля премьер-министр этой немецкой федеральной земли Маркус Зёдер, сообщает британское агентство Reuters.

(сс) wir_sind_klein Ангела Меркель и Хорст Зеехофер

С таким заявлением он выступил после отставки лидера партии Христианско-социального союза (ХСС) Хорста Зеехофера с поста главы МВД ФРГ.

«Существует большое число возможных компромиссов, в том числе некоторые из тех, которые мы предложили, для достижения решения, и это очень важно», — отметил Зёдер.

«И мы надеемся, что это по-прежнему возможно. Одно очевидно: стабильность правительство не является для нас вопросом», — добавил он.

Напомним, ранее партия Христианско-социальный союз выдвинула ультиматум канцлеру ФРГ по вопросу решения проблемы нелегальной миграции. Зеехофер разработал план, который подразумевает запрет на въезд в ФРГ беженцев, не имеющих при себе документов, а также тех, кому ранее уже было отказано в предоставлении убежища. В свою очередь канцлер ФРГ выступает за общеевропейское решение проблемы с мигрантами, полагая, что предложения Зеехофера идут вразрез с нормами ЕС предоставления убежища, а также с немецким законодательством.

Отставка Зеехофера может негативно сказаться на коалиции ХСС с партией Меркель, которые сформировали правительство страны.