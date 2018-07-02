Москва, 2 июля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В России количество выданных банками новых кредитов только за первые пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросло на 20%, а объёмы кредитования увеличились на 55%. Так, по данным Объединенного кредитного бюро, гражданам РФ было выдано 15,03 млн новых кредитов на сумму 2,97 трлн рублей.

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При этом положительные темпы роста кредитования отмечены во всех сегментах. Лидером по темпам роста объемов кредитования в мае 2018 года стал сегмент кредитных карт, которых было выдано более 820,1 тыс. штук с общим лимитом 61,55 млрд рублей. Это на 21% больше в годовом отношении. Рост показало и ипотечное кредитование. Новых кредитов по ипотеке было выдано на 48% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 7%: с 1,86 до 1,99 млн рублей.

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Взрывной спрос на кредиты вызван снижением ставки ЦБ РФ

В мае было выдано 44,91 тысячи автокредитов на 35,77 млрд рублей. Это на 20% и 31% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России не допускают возможность взять ипотечный кредит для того, чтобы улучшить жилищные условия. Даже если ставка будет 8% годовых (поручение правительству добиться, чтобы к 2024 году ставка по ипотечным кредитам не превышала 8% годовых, недавно дал президент России Владимир Путин).

Добавим, что в 2017 году в России было выдано 34,82 млн новых кредитов на сумму 5,68 трлн рублей. Количество выданных кредитов выросло на 12%. Высокие темпы роста объемов кредитования в 2017 году наблюдались в сегменте кредитных карт. Количество новых карт выросло на 8%, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 48%.