Париж, 2 июля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Крупнейшая французская розничная сеть Carrefour объявила о планах по заключению стратегического соглашения с британским ритейлером Tesco. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте французской компании.

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«Tesco и Carrefour объявляют о своем намерении вступить в долгосрочный стратегический альянс, который будет касаться отношений с глобальными поставщиками, а также совместных закупок», — сообщили в Carrefour.

Отмечается, что такой тип сотрудничества позволит обеим компаниям улучшить качество ассортимента и его глубину.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая пресс-служба Carrefour отметила, что на севере и востоке Франции летом 2018 года будут закрыты 227 магазинов компании. Всего останется открытыми 45 торговых точек Carrefour по всей стране.

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