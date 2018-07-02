Краснодар, 2 июля, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Во вчерашнем матче против датчан от хорватской сборной требовалось не столько хорошо играть, сколько побеждать и продвигаться в турнире дальше, сказал глава Хорватской футбольного союза Давор Шукер, оправдывая разочарование многих от игры его подопечных. Об этом сообщает 2 июля AMNA.

Fifa.com Стадион «Фишт»

«Хорватия — маленькая страна с 4,5 млн жителей. Но мы заслуживаем уважения всех, поскольку мы можем победить любого противника, даже чемпионов мира. Мы не можем играть в хороший футбол непрерывно, иногда нужно только пройти квалификацию», — сказал Шукер.

Что касается четвертьфинальной встречи с Россией, лучший бомбардир в истории сборной Хорватии уверен, что шансы равны.

«Может, у России есть 51% с учетом поддержки болельщиков. Я надеюсь, что 4−5 тысяч болельщиков будут и на нашей стороне. Единственный минус — то, что мы играли дополнительное время, но главный тренер, игроки и медицинский штаб сделают все, что нужно, чтобы игроки подошли к игре в идеальном состоянии и абсолютно готовыми».

А вот главным фаворитом первенства Шукер считает Францию — эта команда произвела на него самое сильное впечатление, и он отдает ей больше всего шансов на выигрыш кубка.

Напомним, в следующем раунде чемпионата Россия встретится с Хорватией 7 июля в 21:00 на сочинском стадионе «Фишт».