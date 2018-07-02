Якутск, 2 июля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Отключать должников от отопления — не только ущербный, но и трудно исполнимый способ наказать неплательщиков. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов Якутии, представитель партии «Гражданская платформа» Эрнст Берёзкин.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

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Применять дополнительные меры к тем, кто не платит вовремя за услуги ЖКХ, было предложено на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству общественного совета при Минстрое России. Констатировав отсутствие действенного механизма воздействия на должников, участники мероприятия предложили пресекать практику вхождения в новый отопительных период тех, кто не заплатил на услуги, оказанные в предыдущем сезоне.

Эрнст Берёзкин считает, что даже если будет придумано, как технически осуществить такое отключение в многоквартирном доме, соседям такого должника будет нанесён ущерб. Ещё один важный, по его мнению, нюанс — в Якутии отключения будут очень масштабны и чреваты последствиями в виде промёрзших теплотрасс.

«Ситуацию в Якутии я бы охарактеризовал как катастрофическую, — отметил Эрнст Берёзкин. — Количество должников в республике растёт очень быстро, потому что доходы населения упали ниже плинтуса. Сегодня, по моим оценкам, больше 35% населения республики живёт с доходами ниже прожиточного минимума. Ситуация ухудшается с каждым днём, я думаю, что после реализации этой меры могут начаться волнения людей. Тем более, что с 1 июля в Якутии снова повысили тарифы на услуги ЖКХ, сильнее, чем в среднем по России. Выросли цены на ГСМ, бензин, дизтопливо. Жизнь дорожает, доходы населения падают…», — выразил опасения Эрнст Берёзкин.

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Он также подчёркивает, что технически такие отключения будет сложно осуществить, и считает меры в виде судебных механизмов и ареста имущества достаточными для регулирования ситуации с долгами за услуги ЖКХ.

«Вызывает изумление, как они вообще собираются это сделать, — отметил экс-министр финансов республики. — Ну, допустим, я заплатил, соседи мои заплатили не все, а стояки-то общие. Трубы будут отрезать, что ли? Даже если так, то нам всё равно придётся отапливать квартиру неплательщика, потому что она будет холодная, и межквартирные стены будут забирать тепло».

Эрнст Берёзкин также отмечает, что в регионах Крайнего Севера вообще особая ситуация, которую стоит учесть.

«Если в сентябре не начать отопление давать, то всё переморозится, все теплотрассы перемёрзнут, и запустить их потом будет стоить огромных средств. Есть цивилизованные механизмы. Если человек не оплачивает квартплату, то надо судиться, выставлять требования. А в крайнем случае есть механизм ареста имущества, в том числе квартиры. Разница между продажной стоимостью возвращается, и должник будет вынужден себе купить менее комфортабельное жильё или меньшее по площади», — отметил Берёзкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец февраля, долги жителей Якутии за услуги ЖКХ превышали 6 млрд рублей.

«Это очень большие деньги. Их недополучают ресурсоснабжающие организации. Это приводит к невыполнению инвестиционных программ, ухудшению состояния инженерных систем наших котельных и электростанций. Это может повлиять на качество и надежность оказания услуг», — комментировал ситуацию министр ЖКХ региона Данил Саввинов.