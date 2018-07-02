Вашингтон, 2 июля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. «Монреаль Канадиенс» активно действуют в трансферное межсезонье НХЛ.

(сс) jill111 Хоккеист

Межсезонье НХЛ в 2018 году приносит много потрясений для любителей хоккея. «Монреаль Канадиенс» в особенности отличились своими действиями на трансферном окне и за его пределами. Например, огромным потрясением для болельщиков канадского клуба стал поступок генерального менеджера «Хабс» Марка Бержевена, который выбрал финского форварда Йеспери Котканиеми под общим 3 номером драфта 2018 года, проигнорировав возможности более перспективного и талантливого чешского форварда Филиппа Задины, являвшегося одним из лидеров драфта. Такой рискованный поступок должен быть оправдан, ведь неделей ранее 16 июня «Канадиенс» обменяли одного из лучших бомбардиров команды в прошедшем сезоне Алекса Гальченюка на неполностью раскрывшегося вингера Макса Доми, который последние три сезона провёл в «Аризоне Койотис».

В свою очередь, «Монреаль» лишается одного из лучших игроков клуба в прошедшем неудачном для канадцев сезоне, но взамен получает великолепного скоростного форварда, который наделён всеми качествами лидера атакующей линии. Своей статисткой Макс Доми, даже в «Аризоне», доказывал, что способен создавать момент из ничего и раздавать стопроцентные голевые передачи, именно такой распасовщик давно нужен был клубу из Монреаля. Обмен между «Монреалем» и «Аризоной» запустил перестройку в составе «Канадиенс», а Доми и Котканиеми стали ключевыми персонами её начала.

«Баффало Сейбрз» с особым трепетом готовится к предстоящему сезону.

1 июля известный по своему выступлению в «Сент-Луис Блюз» 32-летний голкипер Картер Хаттон согласовал контракт с «Баффало Сейбрз». Контракт будет рассчитан на три года с годовым окладом в 2,75 миллиона долларов США.

«Баффало отличное место для развития, здесь стремятся к победе, — приводит слова Хаттона NHL Network. — Мы готовы побеждать и я рад присоединиться и помочь добиться этого».

В прошедшем сезоне Картер Хаттон стал лучшим вратарём в лиге по показателю надёжности в стойке ворот. Голкипер в среднем пропускал 2,09 шайбы за игру и отличился тремя «сухарями» в 32 играх минувшего сезона.

«Я думаю, что главная цель для меня сейчас это добывать победы в хоккейных матчах, — сказал Хаттон. — Я бы с удовольствием добрался до высшего показателя в 50 стартовых матчей, чтобы действительно достигнуть своей цели».

Ранее стало известно, что Робин Ленер, основной голкипер «клинков» в прошедшие несколько сезонов, не стал продлевать контракт с «Баффало» и в скором времени покинул расположение команды. В связи с этим Хаттон, вероятнее всего, является одним из самых лучших вратарей в лиге на данный момент и такой игрок явно усилит «Баффало».

Джон Таварес после 9 лет в «Айлендерс» подписал контракт с «Мейпл Лифс».

1 июля стало известно, что один из самых результативных форвардов лиги последних лет Джон Таварес окончательно покидает «Нью-Йорк Айлендерс» и отправляется в родной канадский город Торонто, где будет выступать за местный клуб «Торонто Мейпл Лифс». Напомним, что на драфте 2009 года молодой Таварес был выбран под общим 1-м номером драфта клубом «Нью-Йорк Айлендерс» и с того момента не расставался с родной нью-йоркской командой, а с 9 сентября 2013 года удостоился чести стать капитаном коллектива.

В прошедшем сезоне Таварес стал вторым бомбардиром команды с 84 (37 голов и 47 ассистов) очками, уступив одно очко новичку команды Мэттью Барзэлу, но даже подобная результативность не помогла команде из Нью-Йорка выйти в плей-офф Кубка Стэнли. После 9 лет вместе с «островитянами», за которые Таварес на веки записал своё имя в историю «Айлендерс», Джон всё же принял решение покинуть команду, выбрав среди многочисленных вариантов продолжения карьеры именно «Торонто». В недавние время в сетях было опубликовано прощальное письмо Тавареса с «островитянами», в котором он поблагодарил команду за эти долгие годы с ней, объяснил свой выбор, но в то же время напомнил, что остров навсегда останется частью него.

1 июля Джон Таварес подписал контракт с «Торонто», согласно которому игрок будет получать ежегодно 11 миллионов долларов США в течение 7 лет.