Москва, 2 июля, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В Москве в среду, 4 июля, ожидается похолодание, температура воздуха днем не поднимется выше 18 градусов, сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

По данным синоптиков, рабочая неделя в столице пройдет «под аккомпанемент дождей», однако их интенсивность будет небольшой.

«Мегаполис ждёт похолодание, его пик придётся на среду, воздух остынет до +18°C, словно в первую декаду сентября», — говорится в сообщении.

Но уже к концу рабочей недели облаков в Москве станет меньше, начнется новая волна потепления, отметили синоптики.

Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что сегодня, 2 июля, в столице ожидается облачная погода, днем воздух прогреется до +25°C. Ночью ожидается до +12…+14°C. Давление составит 746 мм. рт. ст.