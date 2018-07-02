Москва, 2 июля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Первую электронную закладную подготовили и направили в Росреестр специалисты Сбербанка. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Юлия Комбакова ИА Красная весна Сбербанк

Отмечается, что вступившие в силу с 1 июля изменения в закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» дали возможность оформлять документ как в бумажном, так и в электронном виде. В пресс-службе уточнили, что электронный документ должен быть заверен электронными подписями заёмщика и банка.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2017 года указ о введении в России с 1 июля электронной ипотечной закладной подписал президент РФ Владимир Путин.

Изменения в закон «Об ипотеке» были призваны создать условия для перехода на полностью электронный документооборот при покупке жилья в кредит — для сокращения расходов банков на всех стадиях ипотечной сделки.

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