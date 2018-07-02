Ярославль, 2 июля, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Ярославское отделение партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» одобрило в целом законопроект о пенсионной реформе, предложив установить пенсионный возраст для женщин в 60 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал председатель регионального отделения партии Владимир Столяров.

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Партия приступила к обсуждению пенсионной реформы по всей стране. В Ярославле хотели провести народный сход, но в результате ограничились круглым столом, который прошел 29 июня. В нем помимо членов партии приняли участие также представители «ОПОРЫ РОССИИ», Союза пенсионеров, преподаватели вузов, юристы.

«В целом высказывались мнения, что пенсионная реформа назрела и необходима, но перед принятием закона о повышении пенсионного возраста следует принять ряд законов и мер по увеличении продолжительности жизни, по здравоохранению и демографии. В частности нужно, если не хватает рабочей силы, упростить разрешение на получение российского гражданства бывшим гражданам СССР, пусть они переезжают в Россию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Столяров.

Участники круглого стола предлагали возродить производство в сельской местности, чтобы людям предпенсионного возраста было где работать. По итогам мероприятия была принята резолюция, которую отправят руководству «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а также в правительство области.