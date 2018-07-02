Чанчунь, Китай, 2 июля, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Китайские археологи обнаружили каменные орудия, относящиеся к эпохе палеолита близ реки Раздольная (кит. Суйфэньхэ, прим. ИА REGNUM ) на северо-востоке Китая, сообщили в археологическом центре Университета Цзилиня, передает 2 июля агентство Синьхуа.

Находка

Команда археологов при центре провела исследования вдоль реки Раздольная и ее притоков. В общей сложности на 17 палеолитических мест раскопок было обнаружено около 800 изделий из камня. Исследователи уверены, что изделия относятся к эпохе раннего палеолита и преимущественно достигают возраста от 10 до 20 тыс. лет, что, в свою очередь, доказывает проживание древних людей на этой территории.

Отметим, что река Раздольная достигает 443 км в длину, из которых 258 км пролегает по территории Китая, остальная ее часть — по территории России. Напомним также, что ранее в центральной части Китая были обнаружены неолитические таблички возрастом 5 тыс. лет.

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