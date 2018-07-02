Москва, 2 июля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Законопроект об особых правилах налогообложения для участников концессионных соглашений внесло в Госдуму заксобрание Башкирии, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Как отмечают авторы законопроекта, одной из приоритетных задач региональных властей становится привлечение инвестиций в основной капитал, в частности, с помощью реализации концессионных соглашений. Так, например, в Башкирии на условиях концессии реализуется инвестиционный проект по созданию выезда из Уфы на трассу федерального значения М-5 «Урал», начатый в 2017 году. В проект входит строительство автодорожного тоннеля, моста через реку Уфу и автомобильной дороги общей протяженностью около 18 км.

«Общий объем финансирования строительства составляет 34 млрд рублей в течение 2018−2021 годов. Финансовая модель проекта предусматривает выплату капитального гранта (24,5 млрд рублей) из бюджета Республики концессионеру в виде бюджетных инвестиций», — отмечают авторы законопроекта в сопроводительных документах.

Такая форма финансирования позволяла концессионеру оформлять налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость. Вырученные средства уходили на финансирование проекта. Однако затем нормы законы были изменены и теперь оформлять такой вычет запрещено. Как отмечают авторы законопроекта, такие нормы приводят к тому, что концессионеру не хватает на реализацию проекта порядка 3,75 млрд рублей.

В связи с этим парламентарии предлагают изменить закон таким образом, чтобы концессионеры могли рассчитывать на вычет по НДС, если соглашение был заключено до 1 января 2018 года. Такие нормы позволят снизить нагрузку на региональные бюджеты и развивать инфраструктуру в регионах, отмечают авторы инициативы.