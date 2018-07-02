Москва, 2 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В связи с проведением матча на стадионе «Спартак» 3 июля в Москве будут введены ограничения дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» 2 июля. Ограничения вводятся только в день проведения матча.

Mos.ru Стадион «Открытие Арена» («Спартак») в Москве

Так, движение без специального пропуска будет запрещено по Волоколамскому проезду, проезду Стратонавтов, развороте на дублёре Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, а также на Сходненском тупике. Проезжать по данным улицам смогут только жители, получившие пропуска в префектуре СЗАО.

Ограничения на стоянку и остановку транспорта коснутся Волоколамского проезда, проезда Стратонавтов и улицы Летная. Также изменилась схема движения в районе Тушинского тоннеля. Имеющаяся выделенная полоса общественного транспорта перенесена из левого пролёта тоннеля в правый. Теперь для движения автомобилистов доступны три полосы левого пролёта.

Напомним, после матча между сборными России и Испании 2 июля 55 тыс. болельщиков воспользовались городским транспортом. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, с территории «Лужников» болельщики вышли за 1 час 15 минут. По словам главы департамента Максима Ликсутова, многие посетители чемпионата выбрали пешеходные маршруты до парков им. Горького, Музеон и Зарядье. В данных парках во все дни матчей в «Лужниках» действуют скидки по карте FAN ID.

Известно, что 49 тыс. болельщиков уехали с матча на метро и МЦК, ещё 5 тыс. воспользовались бесплатными шаттлами S1 до станции метро «Парк культуры». Аккредитованные такси перевезли 1330 болельщиков.

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