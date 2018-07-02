Рыбинск, Ярославская область, 2 июля, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Ярославский областной суд отменил установленный региональными властями тариф на городские перевозки электротранспортом в Рыбинске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.rtu76.ru Троллейбус в Рыбинске

Решением облсуда от 17 мая 2018 года приказ регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов от 29 декабря 2017 года признан недействующим в части установления предельного тарифа на троллейбусные перевозки в 2018 году.

Отметим, что вот уже третий год тариф не меняется и составляет 18 рублей, что не очень устраивает самих транспортников.

«Мы обратились в суд с иском к департаменту транспорта о том, что приказ об установлении тарифа в декабре 2017 года был незаконен, поскольку он сохранял тариф на уровне 18 рублей, несмотря на то, что мы подавали все необходимые расчеты и первоначально был принят тариф в 20 рублей. Однако он был отменен и вновь понижен до 18. Мы посчитали, что это было неверное решение, оно было политизировано и связано с предстоящими в марте выборами. И вот суд состоялся, было принято решение отменить этот приказ», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «Рыбинскэлектротранс» Владимир Матросов.

По его словам, теперь в этой сфере ситуация вообще запуталась, так как законного тарифа нет, как работать и по какой стоимости перевозить пассажиров — непонятно. Ясно только одно — нужен новый приказ. Естественно, транспортники будут настаивать на повышении предельного уровня как минимум до 20 рублей.

Тариф в 18 рублей действует с 2016 года. Скажите, в какой еще отрасли тариф сохраняется на одном и том же уровне уровне третий год? На транспорте, как всегда, выезжают политики. У нас уже был ими согласован предельный тариф в 20 рублей, но вмешалась политика, оставили 18. При этом в Ярославле стоимость проезда в городском транспорте составляет 23 рубля. Представляете, каково нам работать? Средняя зарплата — 20 тысяч, кондуктор получает 16, в то время как средняя по области заработная плата около 30 тысяч», — поясняет Владимир Матросов.

Как будут развиваться события — пока неясно, ИА REGNUM ждет комментариев от регионального правительства. Региональные власти должны проверить расчеты рыбинских транспортников, потом согласовать предельно допустимый уровень, после чего уже глава Рыбинска подписывает постановление об установлении тарифа. Он может сделать его на уровне предельно допустимом либо ниже, но тогда бюджет должен доплачивать разницу, как это происходит в Ярославле.