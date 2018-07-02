Брянск, 2 июля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. К повышению пенсионного возраста в России отношусь только положительно. Если подходить с точки зрения педагогики, то опытные учителя и наставники, которые могут дать более обширные знания подрастающему поколению, просто необходимы школе, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор МБОУ «Злынковская средняя школа № 2» Брянской области Елена Радионова.

Василий Перов. Учитель рисования

По её мнению, все эти профессиональные умения и свойства характера прежде всего присущи учителю с многолетним опытом работы. Опытный учитель всегда подскажет, как правильно спланировать урок, наладить дисциплину в классе, которая является камнем преткновения для молодых учителей. Поддержка старшего, более опытного коллеги просто необходима молодому учителю.

«Мало быть талантливым и образованным. Если рядом окажется мудрый наставник, то из начинающего педагога в будущем получится хороший, ценный специалист. Сейчас учителя пенсионного возраста активно работают в школе, они не собираются уходить на пенсию, и это приветствуется руководством учебного заведения. Поэтому однозначно повышение пенсионного возраста будет благом», — высказала свое мнение Радионова.

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