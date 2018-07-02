Москва, 2 июля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Аппараты по продаже прохладительных напитков появились на 19 станциях Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает 2 июля пресс-служба московской мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦК

Отмечается, что пассажиры МЦК смогут при желании приобрести в таком аппарате минеральную воду, квас и морс, жевательную резинку, шоколад и бутерброды. Всего же летом 2018 года на станциях МЦК были установлены 42 автомата с едой и напитками, добавили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в период проведения ЧМ-2018 на станциях МЦК будут нести дежурство патрули со специально обученными служебными собаками. Патрули установят круглосуточное дежурство на шести самых востребованных у футбольных болельщиков станциях станциях МЦК, в частности, «Лужники», «Площадь Гагарина» и др.

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