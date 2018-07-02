Екатеринбург, 2 июля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге тысячи людей следили за матчем между Россией и Испанией. Весь город превратился в одну большую фан-зону.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщица за сборную России

Алексей Колчин ИА REGNUM За сборную России

Алексей Колчин ИА REGNUM Идёт историческая игра

Алексей Колчин ИА REGNUM В фан-зоне было жарко

Алексей Колчин ИА REGNUM Море людское

Игра, напомним, была напряжённой. Основные и дополнительные таймы завершились счётом 1:1. Исход решили послематчевые пенальти. Итоговый результат — 4:3 в пользу сборной нашей страны. Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018!

Алексей Колчин ИА REGNUM Радуются успехам

Алексей Колчин ИА REGNUM Это победа!

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия в четвертьфинале!

Исход игры в Екатеринбурге встретили взрывом восторга. Как уральцы отметили победу — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Игры напряжённый момент

Алексей Колчин ИА REGNUM Люди поздравляют друг друга

Алексей Колчин ИА REGNUM Это победа!