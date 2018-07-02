Исторический матч: как Екатеринбург отметил выход России в четвертьфинал ЧМ
Екатеринбург, 2 июля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге тысячи людей следили за матчем между Россией и Испанией. Весь город превратился в одну большую фан-зону.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщица за сборную России
Алексей Колчин ИА REGNUM
За сборную России
Алексей Колчин ИА REGNUM
Идёт историческая игра
Алексей Колчин ИА REGNUM
В фан-зоне было жарко
Алексей Колчин ИА REGNUM
Море людское
Игра, напомним, была напряжённой. Основные и дополнительные таймы завершились счётом 1:1. Исход решили послематчевые пенальти. Итоговый результат — 4:3 в пользу сборной нашей страны. Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018!
Алексей Колчин ИА REGNUM
Радуются успехам
Алексей Колчин ИА REGNUM
Это победа!
Алексей Колчин ИА REGNUM
Россия в четвертьфинале!
Исход игры в Екатеринбурге встретили взрывом восторга. Как уральцы отметили победу — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игры напряжённый момент
Алексей Колчин ИА REGNUM
Люди поздравляют друг друга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Это победа!
Алексей Колчин ИА REGNUM
Россия победила