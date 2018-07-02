Санкт-Петербург, 2 июля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В Смольном в понедельник, 2 июля, состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с делегацией американских парламентариев во главе с сенатором от штаба Алабама, председателем комитета Конгресса по ассигнованиям Ричардом Шелби. Основная часть встречи проходила без присутствия журналистов, сообщает ТАСС.

Https://www.instagram.com/kibitov/ Встреча в Смольном с делегацией из США (скриншот Instagram Андрея Кибитова)

Приветствуя американских гостей, губернатор Полтавченко заявил, что «Санкт-Петербург настроен на развитие позитивных отношений с США не только в торгово-экономической сфере, но и во многих других сферах, в том числе таких, как здравоохранение, производство лекарств, инновационная деятельность».

Губернатор Северной столицы также обратил внимание на то, что работающие в городе крупные американские компании и финансовые структуры не планируют сворачивать свою деятельность, которая является выгодной для них.

Внешнеторговый оборот между Санкт-Петербургом и США составляет в настоящее время около 2 млрд долларов в год. Он уменьшился в последние годы, на фоне резкого ухудшения отношений Москвы и Вашингтона.

Тем не менее, в Смольном довольны продолжением гуманитарного сотрудничества с Соединенными Штатами, несмотря на взаимные политические и экономические санкции между РФ и США.

Прежде всего, речь идет о туризме, культуре и сотрудничестве в сфере высшего образования. Также отмечено, что на ПМЭФ-2018 делегация из США была самой многочисленной и состояла из 650 человек.

Туристический поток из США в в Петербург в 2017 году вырос на 38%, отметил Георгий Полтавченко. Он добавил, что в Россию, в Санкт-Петербург, на чемпионат мира по футболу приехало большое количество болельщиков из США.

«Сейчас между Россией и США напряженные отношения. Но наши большие страны должны иметь хорошие отношения. Нам нужно продолжать диалог. Мы знаем о предстоящей встрече в Хельсинки президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Надеюсь, она закончится положительным результатом», — сказал в ответном слове глава делегации США, сенатор Ричард Шелби.

Визит делегации американских парламентариев в Россию продлится до 5 июля. В Москве пройдут встречи с членами Совета Федерации, депутатами Госдумы и российскими дипломатами.