Улан-Удэ, 2 июля, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В Бурятии за месяц (в мае 2018 года по отношению к апрелю) цены на продукцию животноводства увеличились на 0,2%. Об этом ИА REGNUM сегодня, 2 июля, сообщили в Бурятстате.

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За январь — май из продукции животноводства сильнее всего подорожали сырое молоко (на 4,6%), разведение свиней (на 3,0%) и крупного рогатого скота (на 2,9%). При этом снизились цены на куриные яйца (на 0,9%).

Что касается продукции растениеводства, она за месяц подешевела на 0,1%. Это произошло за счёт снижения цен на картофель — на 3,3%.

В целом за январь — май овощи в Бурятии подорожали на 25,4%, выращивание зерновых культур — на 3,3%. Сильнее всего за этот период выросли цены на капусту — на 31,5%, свеклу — на 20,6%, морковь — на 14,0%.

Напомним, в Бурятии в апреле по отношению к марту цены на продовольственные товары выросли на 0,8%, на непродовольственные товары и услуги — на 0,1%. За этот период резко подскочили цены на белокочанную свежую капусту (на 36,7%).

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