Москва, 2 июля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Аппарат Госдумы заказал разработку предложений по выводу из эксплуатации мусорных полигонов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, это следует из документов, размещенных на портале госзакупок. На исследование предполагается потратить максимум 4,5 млн рублей.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Мусорный полигон

Парламентариям потребовалось обобщение международно-правового инструментария по формированию эффективного механизма вывода из эксплуатации полигонов. Речь идет в том числе и об исследовании финансово-экономического механизма.

Исполнителю, согласно техзаданию, потребуется изучить опыт минимум трех стран.

Ранее комитет Госдумы по экологии зафиксировал критический уровень исчерпаемости мусорных полигонов в десяти субъектах РФ, регионы могут столкнуться с мусорным коллапсом.