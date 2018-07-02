Москва, 2 июля, 2018, 11:09 — ИА Регнум. За июнь 2018 года российские нефтяники добыли 45,28 млн тонн нефти, что выше значения аналогичного периода 2017 года на 1,1%. Это следует из данных ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ФГБУ «ЦДУ ТЭК»).

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2016 года, показатели нефтедобычи которого стали отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыча нефти в России снизилась на 4,7%.

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Добавим, 2 июля Reuters опубликовало данные о снижении курса нефти после отчета о росте добычи в Саудовской Аравии до 10,7 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 25 по 29 июня стоимость нефти на биржах существенно поднялась вследствие благодаря снижения экспорта «чёрного золота» из Ирана, Ливии и Канады. Нефть марки WTI за прошедшую неделю показала прирост цены на рекордные 8%.

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