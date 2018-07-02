Ярославль, 2 июля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Руководство Избирательной комиссии Ярославской области обвинили в «разрушении системы избирательных комиссии». Письмо в Центральную избирательную комиссию об этом, судя по всему, написала бывшая сотрудница облизбиркома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yaroslavl.izbirkom.ru Избирательная комиссия Ярославской области

По мнению автора письма, после смены руководства облизбиркома в 2017 году, когда вместо ярославца Олега Килипченко был назначен москвич Олег Захаров, началось «уничтожение сложившейся годами избирательной машины».

Главная претензия — увольнение ранее работавших там сотрудников. В письме говорится, что за год с небольшим были уволены 19 человек (список приводится), в том числе 5 начальников отделов — две трети сотрудников.

Для аппарата постоянно действующего органа (22−25 штатных единиц) это полная смена кадров. Уволены профессионалы, заслуженные в системе, и каждый из них был на своем месте. Кроме этого, дополнительно были уволены 6 помощников председателя — председатели ТИК. Разогнали бы и информационный отдел, но с техникой это опасно, замену таким специалистам найти сложно», — говорится в письме.

Автор письма полагает, что увольняли многих работников не за реальные ошибки в работе, а по иным причинам, и ставит под сомнение квалификацию ряда специалистов, принятых новым руководством. Она пишет, что «подбор кадров в аппарате шел по принципу личной преданности секретарю». По мнению автора, руководство облизбиркома «работает с командой политтехнологов».

«…пристроили помощником председателя комиссии еще одного технолога — Сабанова О. В., которого сначала ввели в состав избирательной комиссии города Ярославля, заместителем председателя, а затем после выборов депутатов муниципалитета Ярославля, в состав ТИКа г. Переславль-Залесский, и устроили помощником председателя избирательной комиссии Захарова О. Ю. Что данный помощник делает и где он находится, никто не знает (кроме Захарова с Бокмельдер), но зарплату он получает исправно», — пишет автор письма.

В письме упоминается и ряд других проблем в работе ярославской комиссии. Автор предлагает руководству ЦИК разобраться в ситуации и пообщаться с уволенными сотрудниками. Было ли это сделано, неизвестно, известно лишь, что само письмо ЦИК переправил тому, на кого и написана жалоба — председателю ярославского облизбиркома Олегу Захарову. Копия именно этого обращения и попала в редакцию ИА REGNUM. В этом письме нет фамилии отправителя, и сам Захаров называет его «анонимкой».

"Вообще-то, по закону и по совести, люди, которые пишут анонимки, публичного ответа недостойны, на доносы не принято отвечать. Видимо, поэтому в письме нет фактов, указывающих на то, что выборы в регионе организованы плохо или есть какие-то нарушения. Сам по себе уход работников из прежней команды при смене руководства организации — это пусть и болезненный, но естественный процесс. У нас в комиссии он прошел спокойно, люди приняли для себя решение, остаться в новой команде или уйти. Все, кто ушел, сделали это добровольно, по статье никого не увольняли, и нарушений трудового законодательства не было. За последние полтора года избирательная система региона провела выборы Президента, Губернатора, депутатов муниципалитета Ярославля, довыборы в областную Думу и несчетное число местных выборов. И результаты этих выборов говорят сами за себя — они прошли организованно, законно, открыто. Поэтому для меня очевидно, что добровольный уход отдельных сотрудников облизбиркома, как минимум, не помешал этому успеху, а возможно, был именно этим и обусловлен. Сложившийся в областной и территориальных избирательных комиссиях коллектив способен проводить выборы на самом высоком организационном уровне, обеспечивая законность выборов, прозрачность избирательных процедур и доверие граждан к выборам и их результатам», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Претензии в адрес руководства ярославского облизбиркома высказываются не в первый раз. После выборов в муниципалитет Ярославля в 2017 году ряд оппозиционных кандидатов и партий обвинило комиссию в «программировании КОИБов», однако доказать это оппозиция не смогла.