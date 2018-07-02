Великий Новгород, 2 июля, 2018, 11:05 — ИА Регнум. В Новгородской области в 2018 году резко возросло количество граждан, которых ограничили в праве выезда за рубеж из-за накопившихся долгов. Так, по данным регионального управления Федеральной службы судебных приставов, в начале июля число тех, кто не сможет выехать из страны, превысило 15 тыс. человек. При этом обычно на этот период «невыездными» были около 4−6 тысяч должников.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничные паспорта

Читайте также: Почти 5 тыс. новгородцев ограничили в праве выезда за границу из-за долгов

Так, поездка на мероприятия, которые в Армении проводили родственники жителя Старорусского района области, заставили мужчину заплатить 216 тыс. рублей долгов по налогам, кредитам и штрафам ГИБДД. 170 тыс. рублей по налогам и штраф за задержку платежа перед поездкой на родину из Окуловского района Новгородской области оплатил и этнический грузин.

Напомним, чаще всего ограничение в праве выезда за границу применяется к должникам по алиментам, налогам и ЖКХ. Только за первые шесть месяцев 2018 года такие меры помогли новгородским приставам взыскать 33 млн рублей. При этом ограничение было вынесено по каждому пятому исполнительному производству.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году количество ограниченных в праве выезда за границу жителей Новгородской области перевалило за 6 тыс. человек, а общая сумма их долга превысила 1,6 млрд рублей.