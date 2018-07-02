Санкт-Петербург, 2 июля, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Городские службы Петербурга подсчитали, что из-за шквалистого ветра в минувшие выходные, 30 июня и 1 июля, на территориях зеленых насаждений общего пользования ветром повалило 89 деревьев. Ветер несколько ослабел, но пока продолжается.

Скриншот страницы vk.com/spb_today Упавшее дерево в Муринском парке Петербурга (скриншот группы «ДТП и ЧП")

«Наибольшее количество (упавших) деревьев отмечено в Приморском районе — 17, Калининском — 13, Курортном — 12, в Московском — 7 и Красносельском — 6», — уточнили 2 июля в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Из-за непогоды в целях безопасности в субботу и воскресенье были закрыты для посещения Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский и сад Сан-Галли. В понедельник они открылись.

Большинство упавших деревьев — тополь, вяз и березы. Почти везде упавшие стволы уже распилены, продолжается вывоз порубочных остатков.

На протяжении понедельника, 2 июля, в Петербурге сохранится северо-восточный и восточный ветер скоростью 8−13 м/с.

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Ранее жители Петербурга и Ленобласти сообщали в соцсетях о множестве случаев падения деревьев на автомобили. Падали также светофоры и дорожные знаки. Судя по всему, обошлось без пострадавших.