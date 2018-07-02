* ИГ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, 2 июля, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя 2 июля ответственность за совершения теракта на востоке Афганистан, в результате которого погибли 19 человек, по большей части сикхов и индуистов, сообщает американское агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Исламисты распространили заявление, согласно которому их целью стала группа «политеистов».

Напомним, теракт произошел в афганском городе Джелалабаде, куда прибыла делегация представитель местной общины религиозных меньшинств. Среди погибших также оказало лидер местной общины сикхов Автар Сингх Халса.