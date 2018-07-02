Москва, 2 июля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В Москве прошло масштабное празднование победы российской сборной над командой Испании в матче мундиаля 1 июля. Центром притяжения болельщиков стал центр столицы — сразу после окончания матча фанаты устроили праздничное шествие от стадиона «Лужники» и фан-зоны на Воробьёвых горах до Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Радость победы болельщиков

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Российский флаг

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальное шоу у метро Чистые пруды в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Радость болельщиков

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Интервью гостей столицы России

Болельщики выражали свою радость от победы бурно: водили импровизированные хороводы, скандировали «Ура, Россия!», исполняли «Катюшу» и российский гимн и устраивали перекличку звуковыми дудками. На контрасте с россиянами виднелись грустные лица испанцев, которые перед сбором вещей приехали попрощаться с Москвой в её исторический центр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Болельщики из Франции в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память на Красной площади

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Россияне фотографируются с известными футболистами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Болельщики отдыхают

Метро превратилось не только в средство выражения радости, но и место знакомств — встречные потоки пассажиров на эскалаторах приветствовали друга друга и на выходе из станций уже общим потоком шли праздновать выход России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — 2018. Движение в центре Москвы было почти полностью парализовано.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Болельщики

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Болельщики из Колумбии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Болельщики в метро

Как сообщало ИА REGNUM, российская сборная одержала победу над испанским противником, обыграв их в серии пенальти со счётом 4:3.

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