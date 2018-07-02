В Москве отпраздновали победу России над сборной Испании: фоторепортаж
Москва, 2 июля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В Москве прошло масштабное празднование победы российской сборной над командой Испании в матче мундиаля 1 июля. Центром притяжения болельщиков стал центр столицы — сразу после окончания матча фанаты устроили праздничное шествие от стадиона «Лужники» и фан-зоны на Воробьёвых горах до Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Болельщики выражали свою радость от победы бурно: водили импровизированные хороводы, скандировали «Ура, Россия!», исполняли «Катюшу» и российский гимн и устраивали перекличку звуковыми дудками. На контрасте с россиянами виднелись грустные лица испанцев, которые перед сбором вещей приехали попрощаться с Москвой в её исторический центр.
Метро превратилось не только в средство выражения радости, но и место знакомств — встречные потоки пассажиров на эскалаторах приветствовали друга друга и на выходе из станций уже общим потоком шли праздновать выход России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — 2018. Движение в центре Москвы было почти полностью парализовано.
Как сообщало ИА REGNUM, российская сборная одержала победу над испанским противником, обыграв их в серии пенальти со счётом 4:3.
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