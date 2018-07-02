Белгород, 2 июля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Причины повышения пенсионного возраста в России понятны, потому что работающие граждане должны обеспечивать неработающих пенсионеров. Сейчас в России, чтобы содержать одного пенсионера работать должны четыре человека, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела работы с налогоплательщиками, УФНС России по Белгородской области Игорь Середа.

Василий Перов. Старики-родители. 1874

«Есть некоторые сомнения, но в основном большинство аргументов «за», правительство РФ делает правильно, другого выхода нет. Сейчас сложно содержать тех людей, которые уже на пенсии. В Пенсионном фонде РФ денег нет», — отметил Середа.

С дугой стороны, необходимо обсудить все нюансы. Например, надо поднять прогрессивную ставку. Сейчас налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 13%, то есть если человек получает 20 тыс. рублей, то с его зарплаты в ПФР отчисляют 13%, и если человек получает 1 млн рублей, то также отчисляют те же 13% и не больше.

«Во многих цивилизованных странах (например, в странах ЕС) существует прогрессивная шкала — чем больше работник получает, тем больше отчисляется в пенсионный фонд. Ставка может доходить до 25%. Мне кажется, при обсуждении проекта законопроекта это надо учесть», — высказал свое мнение эксперт.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»