Тамбов, 2 июля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В Тамбове следователи разбираются в обстоятельствах гибели четырехлетней девочки, которая выпала из окна многоэтажки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

(сс) Daquella manera Дети у окна

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 1 июля по улице Свободной. От многочисленных травм ребенок скончался на месте. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, было осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы.

«Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для детей. Стоимость некоторых из них доступна каждому, — отметили в региональном СКР. — Жизнь наших детей бесценна. Будьте бдительнее и сделайте ваши окна безопасными!».

Отметим, что с наступлением лета в России подобные случаи в России участились. В большинстве жертвами становятся дети в возрасте от одного года до семи лет. Правоохранители просят не оставлять маленьких детей без присмотра, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут ребёнку открыть окно, и не надеяться на москитную сетку.

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