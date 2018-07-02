Вашингтон, 2 июля, 2018, 10:46 — ИА Регнум. В скором времени лидеры США Дональд Трамп и России Владимир Путин должны встретиться в столице Финляндии, где они обсудят пути улучшения взаимоотношений двух стран и международную обстановку. На этом фоне актуальным является вопрос о том, какой именно будет повестка дня встречи, пишет Даг Бендоу в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Прежде всего Трампу следует подходить к саммиту в Хельсинки с реалистической оценки потенциала и намерений России, чей лидер не испытывает никакой идеологической неприязни к США и странам Европы и, несмотря на сожаления о распаде СССР, не сделал ничего для восстановления «империи зла». Кроме того, нет между странами и существенных конфликтов, а по вопросам, где разногласия есть, например, в случае с Сирией и КНДР, они разрешимы.

Напротив, есть между странами и взаимные интересы: борьба с терроризмом, решение проблемы ядерного оружия у КНДР, а также Сирия. По некоторой информации, президент Трамп намерен использовать грядущий саммит для достижения соглашения по арабской республике с тем, чтобы вывести оттуда американские войска. Для этого необходимо достигнуть с Кремлем договора по Ирану, в уходе которого из Сирии Москва так же заинтересована. Еще более важное значение имело бы сотрудничество по сдерживанию Китая, в сторону которого Вашингтон без нужды подтолкнул Москву вопреки геополитической стратегии бывшего президента США Ричарда Никсона.

Для достижения улучшения отношений необходимо разрешить разделяющих противоречия, в частности, по вопросу вмешательства Москвы в выборы в США. Затем, необходимо полностью укомплектовать посольства обеих стран для расширения контактов и сфер сотрудничества. Еще острее стоит вопрос разрешения разногласий по Украине. Без катастрофического вооруженного конфликта Россия не откажется от Крыма, поэтому здесь стороны должны остаться при своих мнениях.

Что касается Украины и Грузии США их союзники могут гарантировать не расширять НАТО в обмен на прекращение «подрывной деятельности» Москвы на Украине. Обе страны должны оставаться нейтральными в военном плане, но иметь возможность экономически присоединяться как России, так и Западу. Тбилиси и Киеву такая сделка будет не по нраву, но приоритетом для США и ЕС должна быть их собственная безопасность, подчеркивает автор.

Напомним, саммит глав США и России Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Эта встреча станет первыми полноформатными переговорами лидеров двух стран. Прежде Путин и Трамп встречались лишь «на полях» саммитов. Предполагается, что стороны рассмотрят текущее состояние российско-американских отношений и перспективы их развития. Кроме того, лидеры двух стран затронут актуальные вопросы международной повестки.