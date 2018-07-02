Алтайский водопад Че-Чкыш захвачен неизвестными
Горно-Алтайск, 2 июля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Вот уже несколько лет с туристов, приезжающих посмотреть на водопад Че-Чкыш в Чемальский район Республики Алтай, взимают по 50 рублей, но только недавно выяснилось, что речь идёт о самовольном захвате земель по поддельному кадастровому номеру участка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Один из алтайских общественников добился того, чтобы «продавец водопада» показал документ, на основании которого тот собирает с туристов деньги. Это оказалось свидетельство, кадастрового номера которого не оказалось при проверке на специализированном сайте. Впоследствии незаконность коммерческой деятельности у водопада подтвердила и прокуратура.
В её ответе, в частности, сказано, что урочище Че-Чкыш и находящийся там искусственный водопад с петроглифами — это общедоступный водный объект, и имеющиеся там участки относятся к категории земель запаса: собственность на них не разграничена, а МО «Чемальский район» никому не предоставляло территорию у водопада в пользование.
На этом основании в прокуратуре усмотрели «самовольный захват земельного участка, на котором расположены ручей и скальные рисунки, собственниками смежных участков или иными лицами», пообещав осуществить муниципальный земельный контроль и наказание виновных за нарушение земельного законодательства.
Напомним, в силу своей доступности водопад Че-Чкыш является популярным местом отдыха. Он расположен в 20 километрах от села Чемал в сторону села Еланда (ущелье Горных Духов).