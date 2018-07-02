Горно-Алтайск, 2 июля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Вот уже несколько лет с туристов, приезжающих посмотреть на водопад Че-Чкыш в Чемальский район Республики Алтай, взимают по 50 рублей, но только недавно выяснилось, что речь идёт о самовольном захвате земель по поддельному кадастровому номеру участка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Горный Алтай

Один из алтайских общественников добился того, чтобы «продавец водопада» показал документ, на основании которого тот собирает с туристов деньги. Это оказалось свидетельство, кадастрового номера которого не оказалось при проверке на специализированном сайте. Впоследствии незаконность коммерческой деятельности у водопада подтвердила и прокуратура.

В её ответе, в частности, сказано, что урочище Че-Чкыш и находящийся там искусственный водопад с петроглифами — это общедоступный водный объект, и имеющиеся там участки относятся к категории земель запаса: собственность на них не разграничена, а МО «Чемальский район» никому не предоставляло территорию у водопада в пользование.

На этом основании в прокуратуре усмотрели «самовольный захват земельного участка, на котором расположены ручей и скальные рисунки, собственниками смежных участков или иными лицами», пообещав осуществить муниципальный земельный контроль и наказание виновных за нарушение земельного законодательства.

Напомним, в силу своей доступности водопад Че-Чкыш является популярным местом отдыха. Он расположен в 20 километрах от села Чемал в сторону села Еланда (ущелье Горных Духов).