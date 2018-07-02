ЧМ-2018: в Ростове-на-Дону открыт консульский пункт для японцев
Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Для болельщиков из Японии, прибывших в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала ЧМ-2018, открыт временный консульский пункт посольства Японии. Специалисты готовы оказать помощь в решении многих вопросов, в том числе проконсультировать в случае утери документов.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Японские болельщики
Работа центра продлится до 3 июля. К специалистам можно будет обратиться до 13:00.
Напомним, болельщики из Японии прибыли на матч, который состоится на «Ростов Арене» 2 июля в 21:00. В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 команда «синих самураев» поборется за выход в ¼ финала со сборной Бельгии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в дни матчей ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону работали временные консульские пункты Бразилии, Мексики и Южной Кореи.