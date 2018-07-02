Москва, 2 июля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Народная артистка Российской Федерации Татьяна Пилецкая сегодня, 2 июля празднует 90-летний юбилей. Она родилась в 1928 году в Ленинграде.

Цитата из к/ф «Разные судьбы» реж Леонид Луков. 1956. СССР Татьяна Пилецкая в роли Татьяны Огневой

В 1945 году Пилецкая окончила Ленинградское академическое хореографическое училище им. А. Я. Вагановой (сегодня — Академия русского балета имени А. Я. Вагановой). Впоследствии она окончила студию ленинградского Большого драматического театра имени М. Горького.

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Самой известной работой Татьяны Пилецкой в кино является роль Тани Огневой в советском фильме «Разные судьбы». Эта лента вышла в 1956 году, снимал её Леонид Луков. Партнерами актрисы на съёмочной площадке были Юлиан Панич и Георгий Юматов.