Москва, 2 июля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Из более чем 700 различных предметов, забытых пассажирами московской подземки и Московского центрального кольца (МЦК) с начала ЧМ-2018, около 400 вещей уже вернулись к владельцам. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метро Москвы

Отмечается, что рассеянные пассажиры оставили довольно большое количество необычных вещей — от мексиканского сомбреро и аэрогриля до инвалидных кресел, картин и мобильных гаджетов.

«Ежедневно сотрудники метрополитена составляют в среднем около 20 актов о вещах, забытых в вагонах, на платформах и в переходах», — цитирует РБК слова представителя пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в поездах Московского метрополитена трансляции матчей чемпионата мира по футболу посмотрели более 14 млн человек.

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