Москва, 2 июля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Сельхозтоваропроизводителям России компенсируют потери, которые аграрии понесли из-за роста цен на дизельное топливо и бензин. Такое решение было принято правительством РФ по итогам селекторного совещания. Как уточнил на встрече с президентом РФ Владимиром Путинным министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, на эти цели предлагается направить порядка 12 млрд рублей за период с января по июнь. Однако, как отметил глава ведомства, с учётом бюджетных ограничений, видимо, будет цифра чуть ниже. Компенсации будут выплачиваться за счёт средств резервного фонда правительства РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

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Министр добавил, что за неделю (по состоянию на 21 июня — прим. ИА REGNUM) средняя стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 318 рублей за тонну, стоимость автобензина, который используют сельхозпроизводители, снизилась на 609 рублей за тонну.

«В целом это, конечно, незначительное снижение, но то, что цены уже зафиксировались и не поднимаются вверх, это, в принципе, для сельхозтоваропроизводителей очень и очень неплохо», — добавил глава министерства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам аналитиков, в России в 2018 году розничные цены на бензин могут превысить отметку в 50 рублей за литр. Так, только за первые две недели 2018 года в различных регионах цена на популярные виды топлива увеличилась на 0,2%—1%. В последние месяцы в России наблюдается настоящий топливный ажиотаж. Его связывают с повышением цены нефти на фоне ослабления рубля и потерей контроля за внутренним топливным рынком со стороны регуляторов — Минтопэнерго и ФАС РФ.