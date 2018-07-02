Москва, 2 июля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Недавний саммит ЕС по миграционной политике показывает, что ЕС разваливается не без участия в этом Соединенных Штатов Америки, чей президент непосредственно заточил свою политику именно на этот результат, заявил 1 июля бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

"Против Трампа с американской экономикой тяжело играть, а у Трампа стратегическая цель — разрушить Европейский союз. Его стратегическая цель в его политике — работать с каждой страной [Евросоюза] отдельно… и он к этому придет рано или поздно… Время таких союзов кончилось, и только бюрократическая верхушка [Евросоюза] пытается всеми правдами и неправдами цепляться и убеждать другие страны, что они нужны», — заявил эксперт.

Напомним, что 28 июля в Брюсселе прошел саммит ЕС по проблеме нелегальной миграции. В нем приняли участие 28 стран, где в результате сложнейших переговоров при очень сильном сопротивлении стран Южной Европы, таких как Италия, всё же удалось подписать итоговый документ.

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