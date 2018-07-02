Москва, 2 июля, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Форвард сборной России по баскетболу Сергей Карасёв не сыграет в матче со сборной Франции. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола.

(сс) Erik Drost Сергей Карасев

У Карасёва диагностирован открытый перелом костей носа без смещения. Травму он получил в предыдущем матче со сборной Бельгии.

В матче с французами Карасёва заменит защитник «Пармы» Иван Ухов.

Матч со сборной Франции станет заключительным для российской команды в первом этапе квалификации Кубка мира 2019 года. На сегодняшний день Россия занимает второе место в группе Е, на её счету три победы и два поражения.

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