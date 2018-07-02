Кемерово, 2 июля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В выборах губернатора Кемеровской области решили принять участие депутат Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва Игорь Украинцев и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко. Они принесли документы в областной избирком 30 июня.

Kemerovo.izbirkom.ru 30 июня в избирательную комиссию Кемеровской области поступили документы для выдвижения на должность губернатора от двух представителей политических партий

Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, Украинцева выдвинула партия ЛДПР, Латышенко — Партия роста.

Всего документы о своём выдвижении подали семь человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее документы в избирком принесли Эдуард Балабан (самовыдвижение), Юрий Скворцов («Патриоты России»), Виктор Смирнов (самовыдвижение), Сергей Цивилёв («Единая Россия»), Елена Щеклеина (самовыдвижение).

Выборы губернатора Кемеровской области состоятся в единый день голосования — 9 сентября 2018 года.

С 1997 году регион возглавлял Аман Тулеев. Он ушёл в отставку 1 апреля 2018 года. Его отставке предшествовала трагедия — 25 марта при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из них — дети. Врио губернатора Кузбасса был назначен Сергей Цивилёв.