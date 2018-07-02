Киев, 2 июля, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Госпредприятие «Коневодство Украины» может стать банкротом, сообщает 1 июля «Экономическая правда».

Рудольф Коллер. Лошади. 1849

Согласно сообщению, у предприятия большие финансовые проблемы, в том числе связанные с незаконностью некоторых сделок. Во-первых, «Коневодство Украины», по данным государственной аудиторской службы Украины, из-за продажи сельхозпродукции и лошадей по заниженным ценам потеряло более 17 млн гривен ($650 тыс.) прибыли.

Во-вторых, в Запорожской области местные власти фактически отняли у предприятия порядка 2 тыс. га сельхозугодий. Отнятие было признано судом незаконным, однако земли по-прежнему не вернули предприятия.

И, в-третьих, директор «Коневодства Украины» Денис Птушко был задержан за получение взяток. В итоге предприятие на июнь 2018 года имело задолженность по налогам на сумму более 18 млн гривен ($680 тыс.), что стало причиной возбуждения дела о банкротстве «Коневодства Украины».

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Напомним, тотальная коррупция на Украине не раз отмечалась международными организациями, а Международный валютных фонд (МВФ) даже отказался выдавать Киеву транш до тех пор, пока не будет создан антикоррупционный суд.