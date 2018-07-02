Калининград, 2 июля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. В Калининградской области с 1 июля 2018 года повысились тарифы на электроэнергию и отопление. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации со ссылкой на Службу по тарифам Калининградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

В Калининграде цена на газ выросла на 3%, на электричество — на 3,3% (в России в среднем тарифы повысились на 4%).

Если до 1 июля цена природного газа для населения в домах с автономным отоплением составляла 6,63 рубля за кубометр, а в домах с центральным отоплением 9 рублей, то сейчас кубометр газа будет стоить 6,83 рубля и 9,07 рубля соответственно.

Кроме этого, с 1 июля в калининградских муниципалитетах резко повышены тарифы за ЖКХ. Максимальный рост — на 41,1% — отмечен в Черняховском городском округе, где проживает порядка 50 тысяч человек. В Калининграде плата за коммунальные услуги повышается на 5,9% и это минимальный показатель.

По мнению директора НП «Региональный центр общественного контроля» Сергея Шерстюка, рост тарифов до 4% — «цифра от лукавого».

«Фактически рост тарифов гораздо выше, во всяком случае, в Калининградской области, — сообщил общественник ИА REGNUM. — Так было в 2016 году, в 2017 году, когда рост тарифов на отопление и холодную воду в Калининграде составлял 12,5% и 15% соответственно. Но никто и никогда не озвучивал величину роста тарифов в целом по области. И делалось это специально, что бы скрыть истинный рост тарифов, который значительно превышает величину, установленную правительством РФ».

Тоже самое, считает эксперт, будет и в 2018 году.

«Средний рост тарифов на отопление и горячую воду, получаемых от угольных котельных в Калининградской области, колеблется в районе 20%. Но при этом будет расти стоимость электроэнергии, природного газа, значит, подскочит и средний тариф по региону. Уже и «отмазка» придумана — резкий рост стоимости угля», — продолжил Шерстюк.

По мнению общественника, чтобы докопаться до истины, надо делать независимую экспертизу, «чего очень боятся чиновники».