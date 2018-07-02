Владивосток, 2 июля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» города Владивосток со спецтехникой, в результате действий которых причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей, сообщает 2 июля пресс-служба следственного управления СКР по Приморскому краю.

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По версии следствия, в учреждение было передано 236 единиц различной техники, находящейся в собственности администрации города. Однако в марте текущего года при проверке и осмотре транспортных средств не подтверждено наличие четырех единиц техники.

В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками организации Владивостокскому городскому округу нанесен ущерб на общую сумму более 9 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело о халатности в отношении бывшего мэра Уссурийска Приморского края было прекращено в связи в связи с истечением сроков давности.

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