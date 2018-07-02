Якутск, 2 июля, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев отнёс в избирком документы, необходимые для выдвижения на пост главы региона. Таким образом, ожидающих регистрации претендентов на кресло руководителя республики стало четверо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Айсен Николаев

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«Ближайшие два месяца — это, прежде всего, время напряженной работы, — написал в соцсетях после визита в избирком Айсен Николаев. — Мы должны завершить аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий паводка, провести сенокос, подготовиться к зиме, дать решение по накопившимся бюджетным проблемам».

Врио главы Якутии также сообщил, что намерен побывать во многих районах республики с целью разобраться в накопившихся проблемах, которые не решались годами.

«Жители республики ждут от меня не громких заявлений, а конкретных дел. На конкретных делах я и намерен сосредоточиться», — заверил Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее документы в избирательную комиссию республики принесли лидер регионального отделения ЛДПР Гаврил Парахин, руководитель якутской КПРФ Виктор Губарев и депутат совета депутатов Нерюнгринского района Александр Силин (от «Партии социальных реформ»). О своём желании баллотироваться также заявляли лидер регионального отделения «Родины» Алексей Лаптев и экс-министр финансов, представитель партии «Гражданская платформа» Эрнст Берёзкин.

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