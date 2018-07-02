Махачкала, 2 июля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Владимир Васильев не собирается уходить из Дагестана. Он планирует продолжить работу, порученную ему президентом РФ. Об этом врио главы региона заявил 30 июня в ходе стратегической сессии, посвященной развитию транспортно-логистического комплекса в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомнив слова Расула Гамзатова о том, что Дагестан в состав России добровольно не входил и добровольно из ее состава не выйдет, Васильев сказал:

«Вот и я так: добровольно не просился, теперь меня из Дагестана может убрать только недоверие людей».

Он также отметил, что работа, которую он начал проводить в республике, нужна в первую очередь не ему самому, а всем жителям региона. Перед принятием решения об участии в предстоящих выборах Васильев, по его словам, «прошел техобслуживание» в институте кардиологии в Москве, чтобы «перед тем, как выйти к Народному собранию, проверить, на что еще способен», и врачи дали ему «добро».

"Я сказал — дайте мне гарантию, что я честно смогу еще поработать на людей», — приводят слова Васильева «Махачкалинские известия».

Читайте также: Путин назначил Владимира Васильева исполняющим обязанности главы Дагестана

Напомним, президент РФ Владимир Путин 3 октября 2017 года назначил исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева, освободив от должности главы Рамазана Абдулатипова. До этого назначения Васильев был вице-спикером Государственной думы РФ шестого созыва, председателем фракции «Единая Россия», главой комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов нижней палаты парламента.

Выборы главы Дагестана состоятся 9 сентября 2018 года. В республике главу выбирает парламент из кандидатов, предложенных президентом РФ.